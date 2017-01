Elaboré par Sigma Conseil et le quotidien arabophone Le Maghreb, le baromètre politique de janvier 2017 place le chef du gouvernement, Youssef Chahed, le vice-président de l’Assemblée des représentants du peuple, l’écrivain Safi Saïd, la députée Samia Abbou et le ministre de l’Education Néji Jelloul en tête du classement.

Le baromètre a été réalisé sur un échantillon de 1003 Tunisiens âgés de 18 ans et plus et sur une période qui s’étale du 30 décembre 2016 au 4 janvier 2017.

La confiance qui change toute la donne.

En effet, l’échantillon a été interpellé entre autres sur le degré de confiance accordée aux décideurs politiques : 32,9% des interrogés affirment qu’ils ont une grande confiance en le chef du gouvernement Youssef Chahed, 37% des interrogé accordent une grande confiance à Abdelfateh Mourou, 37,6% des interrogé affirment avoir une grande confiance en l’écrivain Safi Saïd, 37,5% en Samaia Abbou, députée à l’Assemblée des représentants du peule du Courant démocrate, et 34,9% en Néji Jalloul, ministre de l’Education.

Par contre, concernant les autres politiciens, la confiance des interrogés n’a pas été au rendez-vous, puisque 12,1% seulement des interrogés ont une grande confiance en Rached Ghannouchi, 6% des interrogés uniquement accordent leur confiance à Mohsen Marzouk, le secrétaire général de Machrou3 Tounes, 7,6% des interrogé affirment qu’ils ont une grande confiance en Slim Riahi, le président de l’Union patriotique libre, 5% des interrogés en Hechmi Hamdi, président de Tayar Al Mahaba. Quant à Hafedh Caïd Essebssi, 3,4% seulement des interrogé affirment lui accorder leur considération.

Les réalisations en 2016.

La majorité des interrogés considère l’amélioration de la situation sécuritaire comme étant la plus grande réalisation de 2016 (18,9%), suivi de la tenue de Tunisia 2020 (15,3%) et l’amélioration de l’infrastructure.

Les attentes des Tunisiens pour 2017 ?

22,2% des Tunisiens s’attendent à l’amélioration du climat sécuritaire, 19,1% à de nouvelles opportunités concernant l’emploi et uniquement 9,3% espèrent vaincre le terrorisme.