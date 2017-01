FTH : élection du nouveau bureau exécutif

La Fédération tunisienne de l’ hôtellerie ( FTH ) se réunira la semaine prochaine pour choisir son nouveau président et sa nouvelle composition du bureau exécutif.

En effet, après avoir tenu les élections, hier, 6 janvier, il s’est avéré que Khaled Fakhfakh a remporté le plus grand nombre de voix (118), suivi de Skander Kateb (116) et Hassen Kaneni (112) et Mouna Ben Halima (105) et autres. Khaled Fakhfakh sera le prochain président de la FTH. Notons aussi que 40 personnes ont été élues pour le bureau exécutif de la FTH.

Il est à noter que le président actuel de la FTH est Radhouane Ben Salah. Il cédera le relais à Khaled Fakhfakh, lors d’une cérémonie qui se tiendra la semaine prochaine, après quatre ans à la tête de la Fédération.