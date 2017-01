Enda Tamweel : des guichets mobiles pour cibler les régions reculées

Enda Tamweel mettra en service trois guichets mobiles dans les gouvernorats de Jendouba, Mahdia et Nabeul.

Cette procédure permettra aux micro-entrepreneurs dans les zones isolées et défavorisées d’accéder facilement au microcrédit. Ainsi les micro-crédits seront plus accessibles dans les micro-zones et les Douar. Enda considère que le service en question va contribuer à la réduction des inégalités et à la réduction de l’exclusion financière.

Le guichet mobile assurera les mêmes services d’une agence classique : acceptation des demandes de crédit, déboursement et remboursement de crédit mais aussi l’accompagnement des porteurs de projets.

Ci-après le calendrier des tournées des guichets mobiles :

Le premier de ces guichets démarrera sa tournée à partir de l’agence de Jendouba le 7 janvier pour couvrir Oued Meliz, Ghardimaou, Fernana et AïnDraham. A partir du 10 janvier, le deuxième guichet entamera sa tournée par Boumerdès, Karkar, El Jem à partir de l’agence de Mahdia.

Enfin, le 21 janvier 2017 le troisième guichet, à partir de l’agence de Nabeul, joindra Kélibia, Hammam Ghezèze, Dar Allouche et El Haouaria.