Unimed : vers l’acquisition d’une unité de fabrication de médicaments en Afrique de l’Est

Unimed, spécialisée dans la fabrication de médicaments, a annoncé qu’elle a participé à un appel d’offres en vue d’acquérir une participation majoritaire dans un groupe pharmaceutique détenant une unité de production et une plateforme de distribution qui couvre la région de l’Afrique de l’Est (Ouganda, Tanzanie, Burundi et Rwanda).

Unimed a soumissionné une offre ferme et est entrée en négociation exclusive avec les actionnaires de la société cible. La décision d’acquisition de cette société dépendra des résultats des travaux de due diligence qui s’achèveront à la mi-février 2017.

Notons que la concrétisation de la transition restera tributaire de l’accord des organes décisionnels des deux parties ainsi que l’autorisation des autorités compétentes. « Unimed s’engage à informer le public dans les meilleurs délais de l’issue des négociations », lit-on dans un communiqué de la société.

Unimed a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 57 MD (dont 42% proviennent de l’export) et emploie 600 salariés.

Le Conseil du Marché Financier a accordé, au mois de mai 2016, son visa au prospectus d’Offre à Prix Ouvert (OPO) de placement global et d’admission au Marché Principal de la Cote de la Bourse des actions de la société Unimed.

Fondée en 1989 par Ridha Charfeddine, Unimed a réussi à se positionner à l’échelle internationale comme un acteur industriel digne de tout respect. C’est sa performance en matière de qualité et sécurité des médicaments, et l’entrée d’Abraaj dans son capital depuis 2011, qui ont permis à ladite société d’exporter 41,5% de son chiffre d’affaires global dans différents continents, tels que l’Amérique, l’Europe, l’Asie, l’Afrique et dans la région du Moyen-Orient.