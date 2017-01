IOT Tunisia Challenge : les 15 projets finalistes

A la suite de la participation de plusieurs équipes à la première édition d’IOT Tunisia Challenge, et leur évaluation par un ensemble de jury du monde industriel selon la grille déjà publiée sur la plateforme du challenge, la liste des 15 projets finalistes sélectionnés a été publiée aujourd’hui.

Les 15 projets ont été sélectionnés suite à un classement par ordre de mérite, et proportionnellement au nombre de projets soumis par secteur. Ces projets retenus vont passer à la 2ème phase finale du challenge qui concerne la réalisation de leurs projets.

IOT Tunisia Challenge est un concours national ayant pour objectif d’encourager et de récompenser les jeunes Tunisiens résidant en Tunisie ou à l´étranger, porteurs d’un projet original et innovant dans l’internet des objets et ses applications innovantes dans les six domaines suivants : Agriculture, Énergie, Environnement, Sécurité, Santé et Transport.

Notons que les critères de sélection sont :

Le respect du thème IOT du challenge

L’originalité

L’innovation

L’utilité

Le degré d’insertion sur le marché

Chaque projet doit présenter un prototype fonctionnel respectant le plus possible la chaîne de valeur d’une application IOT innovante :

Collecte des données

Communication des données Sauvegarde et Stockage

Analyse et Traitement des données

Action à entreprendre (Aide à la décision et/ou création de l’intelligence autour des données collectées)

A la fin de la 2ème phase, IOT Tunisia Challenge sélectionnera uniquement 5 équipes lauréates finalistes afin de leur attribuer des prix dans l’ordre de mérite :