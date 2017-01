Pour une meilleure intégration économique pour les femmes

L’Union Nationale de la Femme Tunisienne (UNFT) signera un accord de partenariat avec Zitouna Tamkeen pour garantir une meilleure intégration et inclusion économique pour les femmes, demain 6 janvier.



En effet, l’objectif de l’accord est d’enraciner l’esprit entrepreneurial chez les femmes et fournir des micro-crédits aux femmes désireuses de monter des projets, vu le nombre de demandes. Le montant du crédit pourrait atteindre 50 mille dinars, affirme Radhia Jribi, présidente de l’UNFT.



L’accès au financement pour les femmes n’a jamais été aisé. A plus forte raison quand il s’agit de femmes rurales. Une étude publiée au mois de juin indique que seulement 19,3% des femmes rurales possèdent un revenu fixe.



Une autre étude publiée par la Société financière internationale (SFI) en 2011 montre que 75% des femmes chefs d’entreprise tunisiennes ont déposé des demandes de crédit auprès des banques mais que seulement 47% d’entre elles ont pu obtenir les crédits sollicités mais à des conditions moins avantageuses que les hommes.