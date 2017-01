TAE : des hommes d’affaires tunisiens s’invitent au Niger du 22 au 27 janvier

Tunisie Afrique Export (TAE) organise une mission de prospection multi-sectorielle au Niger, et ce, du 22 au 27 janvier 2017.

Cette mission coïncide avec la visite officielle du chef du gouvernement Youssef Chahed au Niger qui, pour promouvoir l’offre tunisienne, présidera le jeudi 26 janvier 2017 un Forum de coopération économique et de partenariat tuniso-nigérien à Niamey, avec la participation des membres de la délégation tunisienne.

Ce Forum sera aussi une occasion pour présenter les résultats des rencontres B2B organisées trois jours auparavant à Niamey.

Pour bénéficier de ses services d’accompagnement, des rencontres B2B organisées par la Chambre de Commerce de Niamey et surtout de l’environnement favorable créé par la visite du Chef du Gouvernement, le TAE a appelé tous les acteurs intéressés à s’inscrire sur : http://tunisie-afrique-export.com

Notons que ce forum sera marqué par la présence de tous les décideurs publics et privés nigériens à cette occasion.

TAE tâchera de contribuer à augmenter la part tunisienne dans les importations mondiales de l’Afrique et cela à travers des campagnes promotionnelles visant à la fois l’appareil exportateur tunisien et les clients africains, en commençant par l’Afrique sub-saharienne. Ces actions promotionnelles seront un prélude à des voyages de prospection et des actions collectives sur le terrain, par l’organisation de salons professionnels spécialisés en Afrique, l’organisation de rencontres de partenariat Exportateurs Tunisiens-Importateurs Africains en Afrique et en Tunisie, tout en assurant un suivi permanent sur place.