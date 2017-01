A la suite de la controverse suscitée récemment par les mesures du ministère du Commerce prises à l’encontre des boulangeries modernes, le Groupement professionnel des industries boulangeries pâtisseries, relevant de la Conect, a tenu aujourd’hui une conférence de presse en présence du président du groupement et des représentants du secteur.

Les professionnels ont exprimé leur indignation face à la campagne médiatique menée par les structures de la boulangerie bénéficiant du régime de compensation contre la présence sur le marché des boulangeries modernes et qui vise à ternir leur réputation auprès de l’opinion publique.

Ils ont rappelé que le nombre des boulangeries modernes dépasse aujourd’hui 1200 et que ces dernières offrent environ 12000 postes d’emploi à raison de 10 ouvriers dans chaque boulangerie et ne bénéficient pas de la farine subventionnée.

Sur 100 kg de farine, les boulangeries modernes dépensent 51,200 DT contrairement aux boulangeries subventionnées qui achètent les 100 kg de farine à 22,668 DT. Elles ne profitent pas en outre des subventions sur les hydrocarbures ni des autres avantages que proposent l’Etat aux boulangeries traditionnelles.

Par ailleurs, le vice-président du groupement, Abdelkrim Ben Mehrez, estime que la décision du ministère du Commerce datant du mois de juin 2016 et qui fixe le poids du pain à 150 g pour les boulangeries modernes en plus de la suppression du nom de la « boulangerie » est « une décision injuste » qui vise à détruire le secteur et par conséquent des milliers de postes d’emploi.

Il a insisté sur la nécessité de revoir ces décisions ainsi que la loi 56 relative au secteur boulangeries pâtisseries et la révision du système de subventions.