Femmes arabes les plus influentes en 2016 : la Tunisienne Eya Essif dans le Top 10

La chef d’entreprise Eya Essif, fondatrice de l’entreprise EcoBois, figure parmi les dix femmes les plus influentes dans le classement élaboré par le célèbre quotidien égyptien Al-Ahram.

Eya Essif est diplômée de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse et titulaire d’un Mastère en Commerce international obtenu à l’Université Centrale. Son entreprise est spécialisée dans la récupération des déchets de bois pour la production de palettes en bois moulé standardisé. Par ailleurs, Eya Essif s’est distingué par un certain nombre de prix et de distinctions internationales, à l’instar du prix de la meilleure succes-story en Russie, en 2015.

Ainsi, dans ce classement, la chef d’entreprise est précédée par l’avocate Amel Claoni, célèbre par ses actes de charité et défenseur des droits de l’Homme dans le monde. Elle était la Conseillère de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, et de la reine Rania, épouse du roi Abdallah de jordanie(5).

Notons que d’autres tunisiennes figurent dans le même classement, comme la blogueuse et l’ex-présidente de l’association Al-Bawsala Amira Yahyaoui (20), Hayet Omri, chercheuse en chimie industrielle et députée à l’Assemblée des représentant du peuple et Insaf Yahyaoui (81), journaliste à la chaine nationale Al-Watanaya, connue pour son émission Kahwa Arabi.