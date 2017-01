Voyageurs du Monde : continuer à se rendre en Tunisie…

Invité mardi par franceinfo, Jean-François Rial, président de Voyageurs du Monde, a affirmé qu’il faut continuer à se rendre en Tunisie et d’autres pays.

Jean-François Rial a rappelé que le tourisme va très mal en Tunisie et en Turquie. Il a estimé qu’on ne peut pas et qu’on ne doit pas laisser tomber ces destinations. « Nous pouvons conseiller les touristes sur ces destinations. Il n’y a pas de raisons que l’on déprogramme ces destinations », a affirmé le président de Voyageurs du Monde malgré les risques.

Et d’ajouter : « Parce que moins vous avez de touristes dans ces pays, plus les économies de ces pays s’effondrent et plus le risque terroriste augmente pour eux et pour nous ».

Notons que la 23ème édition du Marché international du tourisme (MIT), un événement mondial de promotion du tourisme, aura lieu du 5 au 8 avril 2017 au Parc des Expositions de Tunis-Le Kram.

Cette manifestation sera l’occasion pour la Tunisie de poursuivre ses efforts dans ce secteur essentiel pour son économie.