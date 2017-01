Partenariat stratégique entre HappyDeal.tn et TTshop sur toute la Tunisie

Nous le savons tous : Pour l’évolution du E-commerce en Tunisie, le paiement en ligne à toujours été l’un des freins majeurs. Entre habitudes de consommation, manque de confiance et de sécurité certains clients hésitent encore à faire confiance au paiement en ligne malgré les progrès réalisés dans ce domaine dans notre pays.

Afin de pouvoir servir cette clientèle et plus encore, HappyDeal.tn et ITT Distribution, filiale du groupe Slama, signent un partenariat stratégique.

Ce partenariat permet aux clients de HappyDeal.tn de payer leurs achats sur le site directement dans les TTShop gérés par ITT Distribution. Croyant en le potentiel du site et non désintéressée par sa clientèle ITT distribution permettra ainsi aux clients de HappyDeal.tn de récupérer directement leurs coupons dans ses magasins.

Toute une stratégie de déploiement a été établie impliquant la formation du personnel nécessaire d’ITT Distribution sur l’extranet sécurisée du site.

Ce partenariat représente un pas de plus pour HappyDeal.tn vers l’excellence à travers une proximité inégalée avec sa clientèle puisque le réseau des TTShop concerné représente pas moins de 44 points de vente supplémentaires pour HappyDeal.tn sur tout le territoire !

Il s’agit bien du réseau de points de paiement le plus grand en Tunisie pour un site de e-commerce toutes catégories confondues !

Ainsi, pour tous vos achats (soirée réveillon, séjour en hôtel, diner gala , ..) vous savez ce qu’il reste à faire : Inscrivez-vous sur HappyDeal.tn , commandez le deal que vous désirez et cherchez le point TTShop le plus proche de vous pour procéder au paiement en espèces., évidemment vous pouvez toujours payer de chez vous , à partir de votre canapé en payant en ligne en toute sécurité !

Pour voir tous les points de paiement de HappyDeal.tn , cliquez ici : http://bit.ly/2hlilre

Bon Shopping !