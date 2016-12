Italcar certifiée « entreprise-formatrice » par l’AHK

Italcar, concessionnaire en Tunisie des marques automobiles du groupe FCA (Fiat, Alfa Romeo, Lancia et Jeep) et également représentant d’Iveco, s’est vu attribuer la certification « entreprise-formatrice » par la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK). Il s’agit de l’aboutissement d’un programme de formation initié depuis 2013.

Pour l’obtention de cette certification « entreprise-formatrice » le process requiert de disposer tout d’abord d’un tuteur certifié ayant suivi une formation et réussi un examen écrit et oral. La société doit ensuite accepter des stagiaires appartenant à un centre étatique et poursuivant une formation BTS en alternance pendant tout leur parcours, soit pendant 2 ans et demi.

10 stagiaires sont recrutés par session pour suivre une formation en alternance dans les ateliers de Fiat et Iveco et au centre de formation d’Italcar à Ben Arous considéré comme le meilleur centre de formation Iveco en Afrique et au Moyen-Orient. Au cours de leur stage, les apprentis suivent un programme complet durant lequel ils passent par tous les départements, allant de la réception jusqu’à la remise du véhicule au client afin de prendre connaissance du déroulement de toute l’activité.

Kais Krima, Directeur Général d’Italacar, a déclaré à cette occasion : « Italcar croit fermement dans le capital humain. Pour cela, la formation est l’un de ses points forts et l’un de ses axes stratégiques. En fait, nous sommes sur le point de constituer une pépinière qui fournit nos besoins en techniciens. Nous recrutons jusqu’à 80% de ces stagiaires car la qualité est extraordinaire. Les 20% restants décrochent facilement un poste chez un autre concessionnaire ou une autre société. Nous essayons de mobiliser le plus grand nombre possible de formateurs pour assurer un meilleur apprentissage des apprenants. La société est en train de bouger positivement en préparant un plan de carrière permettant la promotion des techniciens au sein d’Italcar. Avec l’élargissement du réseau officiel, de nouveaux postes seront disponibles pour embaucher plus de diplômés ».

En effet, Italcar, consciente de l’importance du niveau de services fournis, s’engage et investit en faveur de la formation pour se distinguer qualitativement sur le plan de son service après-vente.

De son côté, Mme Héla Ourir, directrice du service ressources humaines à l’AHK, a expliqué ce qui suit : « La certification entreprise-formatrice démontre que la société veille à valoriser ses employés grâce à un programme de formation de qualité. Ceci s’inscrit aussi dans le cadre de la responsabilité citoyenne de l’entreprise qui contribue à résoudre le problème de la main-d’œuvre et du chômage en créant des emplois durables. Italcar est l’une des premières qui ont cru à ce programme et a donné l’exemple à d’autres sociétés qui ont ensuite franchi le pas. Italcar détient le plus grand nombre de tuteurs certifiés et le plus grand nombre d’apprenants par rapport aux autres participants au programme de formation de l’AHK ».

6 tuteurs certifiés sont actuellement chez Italcar. Le premier tuteur a effectué un stage en Allemagne dans le cadre de la coopération avec l’AHK. Des formations de recyclage sont également assurées pour les formateurs qui vont prendre en charge les stagiaires.