Youssef Chahed: « Non au retour des terroristes »

Le Chef du gouvernement, Youssef Chahed, est intervenu sur la chaîne El Wataniya 1 pour clarifier la position du gouvernement d’union nationale quant au retour des terroristes en Tunisie.

Il a déclaré : « La position du gouvernement est claire. Nous refusons le retour des terroristes des zones de tension. Comme nous détenons toutes les informations nécessaires sur ces individus ». Quant à ceux qui seraient de retour, « ils seront tout de suite arrêtés et jugés conformément à la loi antiterroriste », a-t-il affirmé.

Face à une inquiétude des citoyens du rapatriement de ces individus en provenance des pays occidentaux, M Chahed a souligné : « Il n’y a eu aucun accord avec les autres pays à propos du rapatriement. L’affaire n’est pas liée à la Tunisie uniquement, mais cela concerne également tout le reste du monde ».

Il a conclu: « En ce qui nous concerne, nous suivons le dossier de près et très sérieusement. D’ailleurs, nous avons toute la liste des terroristes qui se trouvent dans les zones de tension comme ceux ayant rejoint des organisations terroristes. Nous les connaissons un par un, qui sont-ils et que font-ils et nous avons pris toutes les dispositions nécessaires à leur sujet ».