Lotfi Ben Aïssa : 2017 sera l’année de tous les bricolages

Lotfi Ben Aïssa, universitaire et fiscaliste, revient sur le bilan socioéconomique de l’année 2016 et présente ses prévisions pour 2017 pour les lecteurs de leconomistemaghrebin.com. Bilan d’une année qui tire sa révérence et prévisions sur une autre qui approche à grand pas.

Afin de présenter son bilan, Lotfi Ben Aïssa a préféré commencer par les indicateurs socioéconomiques de 2016. Il s’agit d’un taux de croissance qui tourne, dans les meilleures des cas, autour de 1,4%. Ainsi si ce taux de croissance est traduit en emplois, il s’avère qu’il est équivalent à 2000 emplois or la demande additionnelle annuelle d’emplois dépasse les 80.000. Les chômeurs étant estimés à 650 mille, un tel taux de croissance ne résoudrait pas le problème, loin s’en faut.

D’après le spécialiste, tous les indicateurs sont au rouge : le déficit des équilibres économiques est de l’ordre de 5.7%, le chômage a atteint 15,5%, le montant alloué à la subvention a connu une chute par rapport à 2015 atteignant 2230MDT et quant au déficit commercial, il a atteint 31,10%. Après avoir frôlé les 53,4% du PIB en 2015, le taux d’endettement a atteint 63% en 2016.

Pour ce qui est du processus de la transition politique, le fiscaliste estime que le pays a avancé au niveau politique et à celui de la mise en place de ses institutions mais au niveau économique, les choses n’ont pas avancé : « Les jeunes sont désespérés par les temps qui courent surtout lorsqu’on leur dit qu’il faut oublier la fonction publique et se diriger vers le secteur privé et la libre initiative. », dit-il. Cela malheureusement n’est pas possible d’après notre interlocuteur, car l’esprit entrepreneurial ne s’invente pas, d’autant plus que les jeunes croient encore à l’Etat providence.

Au niveau économique, la crise persiste et se manifeste à plus d’un titre. Une balance commerciale déficitaire mais qui a été sauvée par la récolte exceptionnelle des olives mais ce n’était qu’un gain exceptionnel. Et de considérer que grâce à l’agriculture, les dégâts ont été limités. L’année 2016 est aussi celle du déficit budgétaire. « Alors que tout a été entrepris pour limiter le déficit, il a atteint de grandes proportions en 2016, les deux points de croissance gagnés par le gouvernement Mehdi Jomâa ont été pratiquement perdus. L’engagement pris par le gouvernement Habib Essid avec le FMI pour réduire le déficit budgétaire et la masses salariale ne va pas faciliter les choses. « , déclare-t-il.

« Quant à la Loi de Finances pour 2017, avec toutes les mesures antisociales qu’elle contient (augmentation de la TVA, gel des salaires, augmentation de la vignette, et d’autres mesures qui ont suscité plein de réactions des syndicats et de différentes professions), cela ne va pas corriger la situation et faire redémarrer les principaux moteurs de la croissance que sont l’investissement et la croissance. Le recours final risque d’être à nouveau l’endettement », regrette-t-il.

A la lumière de toutes ces données, le statu quo persistera en 2017 : « Je n’ai pas vu dans la Loi de Finances 2017 des indicateurs sérieux pour une rupture avec les politiques antérieures, donc nous allons vivre une année extrêmement difficile par rapport à tous les paramètres puisque les estimations faites concernant un taux de croissance à 2,5 % semblent surréalistes, car les indicateurs sur lesquelles se base la LF2017 ont déjà changé, tels le prix du baril de pétrole, le dollar … »

Pour ce qui est des promesses de financement, elles demeurent tributaires du contexte général et exigent que le pays évolue, « or sauf miracle, l’année 2017 sera gérée comme l’a été 2016 avec toutes sortes de bricolages et de faux compromis. », conclut-il.