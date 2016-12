Initiative citoyenne pour la redevabilité des élus « Ntalbek wa Nhasbek »

Il s’agit d’une initiative citoyenne du Réseau Destourna et le FTDES lancée en juin 2014 avec le soutien financier et technique d’Oxfam-Novib. Cette initiative vise à créer une nouvelle culture politique fondée sur la participation civique et la redevabilité politique et à établir une nouvelle relation interactive entre les citoyens et les élus.

Les objectifs de cette initiative permet de contribuer à l’évolution de la culture politique encourageant les citoyennes et citoyens à exprimer leurs requêtes et suggestions de manière structurée et à créer un canal de dialogue et de communication avec les acteurs politiques. Cela permet également d’inciter les candidates ainsi que les partis politiques à prendre en compte dans leurs programmes électoraux les humeurs de l’opinion. Sur un autre volet celui du déroulement de la législature, les élus seront amenés à respecter les promesses électorales et à satisfaire les demandes que les citoyens ont exprimées dans le “manifeste”. Quant au respect des promesses électorales, le rapport a montré que les deux partis au pouvoir n’ont pas respecté leurs promesses.