Selon le classement mondial des pays ayant les meilleurs réseaux 4G, en comparaison du Royaume-Uni, établi par le département non ministériel britannique, «The UK National infrastructure commission» et intitulé «Connected Future», il en ressort que la qualité de la couverture réseau 4G au Maroc est meilleure que celle en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France.

Classé 48ème au niveau mondial, le Maroc devance la Grande-Bretagne qui figure dans la 54ème position, l’Allemagne classée 58ème et la France 71ème.

La même source a dévoilé que le réseau 4G au Maroc est également l’un des meilleurs sur le continent africain – 2ème place africaine – derrière l’Afrique du Sud classée 1ère à l’échelle africaine et 40ème mondiale.

Dans le monde arabe, le Royaume se place juste derrière le Koweït, le Qatar, les Emirats Arabes Unis, le Bahreïn, l’Arabie Saoudite et Oman. Ce qui démontre la performance du réseau 4G marocain.

Il est à souligner qu’en matière de couverture réseau 4G, Maroc Telecom est le leader des trois opérateurs existants au niveau national. Notant qu’Ookla Speedtest, le pionnier des applications des tests de vitesse de la bande passante, a récemment décerné le Prix 2016 du «Réseau Mobile le plus rapide au Maroc» à l’opérateur historique.

Cette reconnaissance internationale certifiée par Ookla Speedtest est le fruit des multiples efforts consentis par Maroc Telecom en matière d’investissements en infrastructures et plateformes réseau.

D’ailleurs, l’opérateur couvre plus de 73% de la population, soit la couverture la plus large au Maroc. Et il poursuit ses investissements massifs en s’appuyant sur les toutes dernières technologies afin pour étendre encore davantage la couverture du territoire, améliorer la connectivité à l’international et accompagner l’évolution des usages de ses clients.

Maroc Telecom propose en exclusivité la technologie 4G+ à ses clients, offrant des débits atteignant 225Mb/s.

A noter que le rapport déplore que le Royaume-Uni souffre de «déserts numériques», c’est-à-dire des zones rurales et urbaines où il n’ y a pas de couverture de réseau mobile.