CNAM : le tiers-payant est de retour pour une année

Le Bureau national du syndicat d’officines de Tunisie a annoncé la reprise du système tiers-payant suite à un accord entre le syndicat et la CNAM, et ce, à partir du 29 décembre 2016.

Dans un communiqué rendu public par le syndicat des pharmaciens d’officine, le bureau national a indiqué que la signature de cet accord vient suite aux revendications des pharmaciens qui ont exigé une solution à la crise.

Par ailleurs, le syndicat indique qu’elle a pris en considération la situation particulière par lequel le pays passe et le droit du citoyen à l’accès aux soins. L’accord a été renouvelé pour une année uniquement.

Notons que la décision a été prise pour deux raisons : le retard considérable de la CNAM en matière de remboursement des pharmaciens et en second lieu, l’échec de la dernière séance de conciliation qui a réuni les représentants de la CNAM, ceux du ministère des Affaires sociales et du syndicat. Le gel du recours au tiers-payant remonte au mois de novembre dernier.