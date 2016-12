60% des jeunes veulent travailler dans la fonction publique, affirme Faten Kallel, secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse, lors de la tenue du dialogue sociétal sur les affaires de la jeunesse. Des séances de dialogue avec les jeunes se sont tenues du 1er octobre au 13 novembre 2016 sur initiative de la Présidence de la République.

La secrétaire d’État a indiqué que les rencontres avec la jeunesse ont permis d’établir six axes de réflexion sur lesquels le gouvernement envisage de travailler. Il s’agit de l’éducation et enseignement, emploi et écosystème, santé, le comportement à risque, les valeurs de la citoyenneté, immigration et technologie.

Le nombre des jeunes intéressés par la fonction publique, notamment dans un moment de crise, incite encore à se focaliser sur l’entrepreneuriat et la formation professionnelle afin de trouver d’autres issues. Plus de 50% des interrogés trouvent à redire sur la politique de communication de l’État, les services de transport et les services de santé.

Les résultats du dialogue ont dévoilé également l’émergence d’un nouveau phénomène, à savoir des parents qui encouragent leurs enfants à émigrer clandestinement quelles que soient les conditions.