Intégration économique : formation pour 700 jeunes défavorisés

700 jeunes âgés (15 et 20 ans) bénéficieront d’une formation en vue de leur faciliter l’accès au marché de l’emploi, et ce, dans le cadre d’un projet lancé par l’Association Nour El Hayet en partenariat avec l’ONG allemande Vision Hope Internationale et le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie allemand.

D’après la directrice du projet, Sahar Akrout, le projet en question permettra à 700 jeunes qui ont abandonné tôt leurs études marché de lancer de petits projets dans leurs quartiers. Sur les 700 jeunes formés uniquement 25 percevront entre deux mille et trois milles dinars. La formation comprend 15 sessions entre théorie et pratique.

De même, ces jeunes seront chargés, après avoir terminé la formation, d’encadrer des événements dans leurs quartiers. Le projet a démarré en septembre 2016 et durera deux ans. Pour le moment, le projet cible le Grand Tunis, à savoir Manouba, Tunis et Ariana. Les communautés les plus défavorisées des ces zones ont été ciblées, précise la directrice du projet. Au mois d’avril prochain, il est prévu de travailler sur Mnihla et cité Etthadamen . Notons qu’il est prévu que le programme concernera d’autres gouvernorats.