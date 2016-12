TABC organisera une mission de prospection en Guinée Conakry

Afin d’accompagner les entreprises tunisiennes à conquérir de nouveaux marchés, le Conseil des affaires Tunisie-Afrique ‎(TABC) organisera, du 5 au 9 février 2017, une mission de prospection multisectorielle en Guinée Conakry.

Au programme, une journée d’information économique, des Networking et des accords de partenariats.

Le choix de la Guinée Conakry et la priorité de positionner la Tunisie sur un marché en plein essor ont été dictés par plusieurs considérations, notamment d’ordre économique. Dans ce sens, la Guinée ambitionne d’atteindre à court terme une croissance économique à deux chiffres, dépassant la croissance actuelle située autour de 5%.

Ainsi, plus de 1,5 milliard de dollars seront investis dans les secteurs porteurs de croissances, à savoir l’agriculture, les infrastructures, l’énergie et la mise en valeur des immenses et si précieuses ressources minières dont regorge le pays (bauxite, fer, or, diamant). Ces dernières pourraient aisément financer la construction des routes, des ports modernes, des aéroports et d’autres infrastructures sociales à intérêt public, ainsi que l’industrialisation du pays.

En chiffres, la Guinée produisait auparavant 13 millions de tonnes de bauxite contre plus de 30 millions de tonnes actuellement. Une production qui pourrait atteindre 60 millions de tonnes dans les années qui viennent.