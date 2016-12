H.Hammami : J’aurais aimé que Ghannouchi conseille aux jeunes de ne pas aller en Syrie

Le retour des terroristes est un sujet ayant des répercussions sur la sûreté de la Tunisie déclare Hamma Hammami, porte-parole du Front populaire sur les ondes de Shems fm, aujourd’hui, 27 juin décembre.

Livrant sa vision sur le retour des terroristes, le porte-parole du Front populaire a indiqué que le projet de faire revenir les terroristes sur le sol tunisien est une atteinte à la sûreté de la Tunisie et vise à s’attaquer à l’Algérie. « Car l’Algérie a toujours été ciblée par les pays coloniaux à cause de ses richesses naturelles et sa position stratégique », indique-t-il.

Ce retour montre que les terroristes ont accompli une mission dans les zones de conflit et sont programmés pour exécuter d’autres missions sur le territoire tunisien et/ou algérien. « C’est un sujet qui devrait inquiéter les Tunisiens et les Algériens » dit-il. Dans le même contexte, il a rappelé le retour des arabes afghans en Algérie après des années de terrorisme, ce qui a déclenché la décennie noire en Algérie.

Le retour des terroristes fait partie de » l’anarchie créatrice » prônée par les Etats-Unis dans le monde arabe. Son objectif, d’après H. Hammami, est de créer des conflits perpétuels dans la région afin d’en faire des Etats perpétuellement dépendants et soumis.

Évoquant les dernières déclarations de Rached Ghannouchi, le porte-parole du Front populaire a dit « J’aurais aimé qu’il conseille aux jeunes de ne pas se diriger vers la Syrie pour tuer des innocents », déclare-t-il.

Revenant sur la cause palestinienne, Hamma Hammami a indiqué que la cause palestinienne est la cause de tous les Tunisiens. « D’ailleurs, en 1948, les premiers jeunes qui s’étaient rendus en Palestine pour combattre les sionistes étaient des jeunes Tunisiens », rappelle-t-il.

Sur un autre volet, il a indiqué que peu importe l’orientation idéologique du martyr à partir du moment qu’il s’est mobilisé pour une cause comme la cause palestinienne . « Je préfère un borné qui lutte pour la libération de la Palestine plutôt qu’un progressiste qui ne fait rien », conclut-il.