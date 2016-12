FIPA – Baisse de 6% des IDE à fin novembre

Le dernier rapport élaboré par l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA) et présenté au ministre du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale, a fait ressortir que les investissements extérieurs en Tunisie ont atteint 1923 millions de dinars à fin novembre 2016, soit une progression de 11,1% par rapport à 2014, de 7% par rapport à 2013 et une baisse de 6% par rapport à 2015.

Ainsi, une hausse a été enregistrée en termes d’investissements directs étrangers (IDE), notamment des secteurs de l’énergie, des industries manufacturières et de l’agriculture, contre une régression affichée dans les secteurs des services et des investissements de valise.

En outre, la FIPA a dévoilé que le nombre des entreprises étrangères implantées en Tunisie a atteint 3353 entreprises, générant 355 mille postes d’emploi.

Côté perspectives, le rapport prévoit l’augmentation de la contribution des investissements extérieurs à la croissance du PIB, passant de 2,3% entre 2011/16 à 4,6% entre 2016/20.

Pour ce faire, l’Agence a recommandé de multiplier les efforts de toutes les parties prenantes et d’améliorer le climat des affaires et d’investissement, et ce, via le suivi des réformes et le renforcement de la stabilité politique, sociale et sécuritaire, pierre angulaire pour attirer les investissements extérieurs.