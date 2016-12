Fêtes de fin d’année: la Tunisie, première destination des Algériens

La Tunisie demeure la première destination des Algériens pour les vacances d’hiver et d’été ainsi que pour les fêtes de fin d’année. 500 mille touristes algériens sont attendus en Tunisie pour le Réveillon de la St- Sylvestre, le 31 décembre.

A cet égard, un important dispositif sécuritaire d’agents de la police de la circulation routière sera déployé pour garantir la sécurité des visiteurs.

Les dernières statistiques de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) ont fait ressortir que 1 375 670 Algériens ont traversé les frontières jusqu’au 30 octobre 2016, soit une hausse de 15, 6% par rapport à la même période de l’année 2015.

Ce nombre pourrait atteindre, d’ici la fin d’année, plus de 1,6 million. Et il pourrait être revu à la hausse, voire un nouveau record serait enregistré durant la saison estivale 2017, et ce, à l’issue de l’annulation de la taxe de sortie du territoire tunisien imposée aux Algériens.

Ainsi, les entrées des Algériens à travers le point frontalier de Melloula à Tabarka sont passées de 400 mille à 530 mille touristes jusqu’au 30 novembre de l’année en cours, soit une augmentation de 26% par rapport à l’année précédente. Durant la semaine écoulée, ce poste a enregistré l’entrée de 3 mille à 4 mille Algériens.

Quant au poste frontalier de Babbouche à Aïn Draham, il a affiché l’entrée de 100 mille Algériens jusqu’à fin novembre 2016 contre 68 mille une année auparavant, soit une progression de 49%.