«Dinar Tunisien: Taux de change», telle est l’application mobile téléchargeable via Google Play, permettant à ses utilisateurs de suivre les taux de change des devises cotées en dinar tunisien.

Avec Dinar Tunisien, les internautes peuvent consulter les tableaux des cours moyens et des taux de change journaliers, en achat et en vente, publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT), la Poste Tunisienne et les banques tunisiennes dont la Banque Nationale Agricole (BNA), la Banque de Tunisie (BT), la Banque de l’Habitat (BH), Al Baraka Bank, la Société Tunisienne de Banque (STB), l’Arab Tunisian Bank (ATB), Attijari Bank, la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK), la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), la Banque Zitouna et le Qatar National Bank (QNB).

Il s’agit d’une application qui affiche les meilleurs taux proposés afin que les utilisateurs puissent convertir en dinar tunisien les montants en devises en leur possession ou qu’ils se proposent d’acquérir auprès des banques. Leurs résultats peuvent, ainsi, être partagés par SMS, E-mail, Facebook, Twitter WhatsApp ou autres applications de partage.

A noter que les monnaies disponibles varient selon les monnaies publiées par ces institutions financières, à savoir le dollar américain, euro, dinar algérien, rial saoudien, dollar canadien, yen japonais, riyal qatari, dirham marocain, franc suisse, dinar libyen, dinar bahreïni, ouguiya mauritanienne, livre sterling, couronne norvégienne, couronne suédoise, couronne danoise, dinar koweitien et dirham des Émirats Arabes Unis.