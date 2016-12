Le groupe algérien Sonatrach vient de conclure avec la compagnie française Total un accord dans le domaine de la pétrochimie portant sur la réalisation d’une étude de faisabilité visant la construction d’un complexe pétrochimique de taille mondiale.

A cette occasion, les deux responsables Amine Mazouzi et Patrick Pouyanne ont convenu de renforcer la coopération sur toute la chaîne hydrocarbures en Algérie et à l’international, affirmant la volonté des deux parties à consolider le partenariat existant et concrétiser de nouvelles opportunités.

Ainsi, un agenda de travail a été arrêté pour la mise en œuvre des actions retenues par les deux sociétés.

A noter que Sonatrach, Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures, créée le 31 décembre 1963, est un acteur majeur de l’industrie pétrolière surnommé la major africaine.

Sonatrach ne cesse de multiplier les efforts pour répondre au souci de mobiliser les ressources de la rente pétrolière perçue très tôt comme un élément moteur dans le développement de l’Algérie. Au fil des années, elle devient un puissant élément d’intégration nationale, de stabilité et de développement économique et social.

En 2014, Sonatrach est la première entreprise à se lancer dans la production de gaz de schiste sur le sol algérien, à l’issue de l’accord donné par le gouvernement en mai 2014 concernant l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels.

Pour sa part, Total est une entreprise pétrolière et gazière française privée, qui fait partie des six plus grosses entreprises du secteur à l’échelle mondiale. C’est la première entreprise française en termes de chiffre d’affaires en 2015, la 5ème entreprise d’Europe et la 24ème entreprise mondiale.

Fondé en 1924, le groupe Total est présent dans plus de 130 pays et compte plus de 96 mille salariés dont plus de 30% en France.