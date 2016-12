La QNB Tunisie a organisé, le 25 novembre dernier, une visite-découverte au profit d’un groupe d’élèves parmi les élites et les plus brillants de l’école primaire de la rue de Bizerte de Ben Arous à l’agence de la banque, à Ben Arous, et au siège de l’établissement financier sis à la Zone Urbaine Nord de Tunis.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un accord-cadre de coopération et de partenariat établi entre la délégation régionale de l’enseignement de Ben Arous et la QNB Tunisie et portant sur l’entretien, l’aménagement et l’équipement de cette école primaire. Elle émane, aussi, de la conviction de l’importance du rôle de l’institution éducative en tant que locomotive pour le développement humain.

Cette visite a permis à ces élèves de s’informer sur le système bancaire et des prestations fournies par cet établissement à ses clients, de visiter les principales directions du siège social et de prendre connaissance de leur rôle dans la gestion des affaires de la banque.