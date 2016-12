Forbes: Attijariwafa Bank classée première banque marocaine

Trois banques marocaines figurent dans le TOP 100 du classement des entreprises les plus puissantes dans le monde arabe en 2016, réalisé par le magazine Forbes Middle East.

Avec un bénéfice net estimé à 467 millions de dollars, Attijariwafa Bank s’est positionnée à la première place du podium de ces trois banques marocaines, occupant ainsi la 22ème place arabe.

Quant à elle, la Banque centrale populaire a été classée à la 35ème place, réalisant un bénéfice net de 261 millions de dollars. Bien que la BMCE Bank s’affiche au 42ème rang avec un bénéfice net de 203 millions de dollars.

En tête du TOP 100 de ce classement, figure l’Arabie saoudite avec les Saoudiennes Sabic, une société spécialisée dans la chimie et la pétrochimie, et la National Commercial Bank, première institution financière du royaume qui se situe à la troisième position. En 2ème position arabe se place la Qatar National Bank (QNB).

Les banques Al Ahli Bank of Kuwait et Gulf International Services (Qatar) sont classées à la 97ème place arabe, ainsi que la Saudi Airlines Catering et la Arab Potash (Jordanie) qui ferment la marche du TOP 100 de ce classement.

A noter que sur un total de 1 316 entreprises étudiées, le classement de Forbes a été basé sur quatre indices, à savoir les actifs, les bénéfices nets,les recettes et la valeur de marché.