Automobile : lancement de la marque chinoise BAIC en Tunisie

BAIC Automotive Group, constructeur automobile et de camions classé dans le top 5, a annoncé son entrée sur le marché tunisien à travers son concessionnaire officiel tunisien TransVet, issu d’un partenariat entre les Groupes Doghri et Mokadem.

Pour conquérir le marché tunisien, trois modèles BAIC ont été sélectionnés parmi une trentaine de véhicules visant à répondre aux attentes spécifiques du consommateur tunisien. Il s’agit de deux SUV, la KENBO S2 et la KENBO S3.

La KENBO S2 est disponible dans sa version confort en plusieurs teintes, soit rouge, blanc, gris foncé et vert. Elle sera commercialisée à 38.900 DT TTC.

Quant à la KENBO S3, elle est également disponible dans sa version confort en plusieurs coloris (blanc, gris foncé et vert) et proposée à 41.900 DT TTC.

Le troisième model SUV est celui de la KENBO S6 qui sera disponible en Tunisie mi-2017.

Sachant que la marque chinoise BAIC dispose d’une gamme parmi les plus diversifiées, allant des automobiles de tourisme en passant par les véhicules utilitaires, agricoles et militaires certifiés aux normes européennes.

A cette occasion, une cérémonie de lancement a été organisée hier à Tunis, lors de laquelle Jamel Mokadem, Directeur Général de TransVet, a affirmé que ladite société représente en Tunisie une marque qui a fait ses preuves à l’international en termes de fiabilité incontestable et de sérieux.

Et d’ajouter que les modèles de SUV qui seront commercialisés vont sans aucun doute séduire leurs clients, et ce, grâce aux innovations dont ils disposent et leur praticité et efficacité qui constituent l’ADN de la marque.

Ainsi, M. Mokadem a indiqué que tous les véhicules de la marque BAIC seront proposés dans leur version la plus complète et la plus compétitive du segment et bénéficieront d’une garantie de 4 ans ou 100 mille km, ce qui constitue un gage de confiance à même de rassurer leurs clients.

Les clients bénéficieront également d’un service après-vente selon les standards les plus exigeants, qui sera assuré sur un centre de livraison de 3000 m² situé à Mégrine. Pour ce faire, un personnel a été formé aux normes du Groupe BAIC et dispose des compétences requises sur le plan technique et technologique pour l’entretien et la réparation des véhicules KENBO avec l’assurance de disponibilité des pièces de rechange de manière continue et régulière.

Toutefois, le premier showroom de 450 m² situé sur l’avenue Kheïreddine Pacha à Tunis sera inauguré dans les jours qui viennent. L’ouverture progressive d’autres agences est par ailleurs programmée à partir de l’année 2017.

A noter que le Groupe BAIC est devenu l’un des plus importants groupes automobiles en Chine grâce à ses 58 ans d’expertise dans le secteur de l’industrie automobile. Sa direction centrale se situe à Pékin, son centre de design est basé à Turin – Italie et ses usines de production sont réparties sur toute la Chine employant plus de 130 mille personnes.

Il exporte ses produits vers plus de 20 pays ou régions à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Australie, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-est et désormais la Tunisie. Au terme de l’année 2014, BAIC a produit 2.401.000 véhicules, réalisant 46.09 milliards de dollars de chiffre d’affaires.