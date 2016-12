Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) a publié son rapport sur les actes et tentatives de suicide enregistrés au mois de novembre 2016.

Le rapport a montré que la moitié des actes relevés ont été des tentatives de suicide collectives, essentiellement, dans les gouvernorats de Sidi Bouzid où on observe le plus grand nombre avec 30 cas de suicide, suivi de Gafsa, 17 cas, contrairement aux autres gouvernorats comme celui de l’Ariana, Gabès, Siliana, Zaghouan qui, en revanche, n’ont connu aucun acte de suicide encore moins de tentative.

Cela dit, un état de panique a été observé chez une frange de jeunes, dont la tranche d’âge varie entre 26-35 ans, qui continue d’être la plus touchée par les actes de suicide et de tentatives de suicide. Il en est de même quant au nombre d’enfants suicidaires enregistré durant les mois de novembre et octobre de l’année 2016. Chez les femmes, le pourcentage de suicides ou de tentatives de suicide n’a pas dépassé les 13.5%. Mais les cas de suicide ont été relevés chez les plus de 60 ans.

Les mouvements de suicide individuels et collectifs ont connu une baisse depuis le mois d’octobre ( un total 119 cas) à ce jour. Bien que les comportements suicidaires constituent un problème de société, il va falloir mettre en place une stratégie de prévention visant à en éliminer toutes les causes.