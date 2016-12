Tunisie – GIZ : 1.5 million d’euros pour la promotion de l’emploi

Le projet Promotion de l’Emploi dans les Régions Rurales de la Tunisie (PERR) a été lancé dans le cadre d’un atelier de planification opérationnelle organisé à Tunis en présence des cadres et des représentants régionaux du ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi ainsi que des experts de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Pour mener à bien ce projet, « une enveloppe de 1.500.000 Euros a ainsi été allouée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), sur une période de deux ans (2017-2018) », a fait savoir Tobias Seiberlich, chef du projet « Fonds Emploi » de la GIZ.

Ce nouveau projet mis en œuvre par la GIZ sur mandat du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ), aspire à accroitre le nombre de bénéficiaires de prestations de qualifications et de services à l’emploi dans les régions rurales. A ce titre, quatre régions cibles ont été choisies, à savoir : Kairouan, Mahdia, Tozeur et Kébili.

Le choix de ces régions n’est pas anodin, mais répond à un contexte économique général particulièrement difficile, notamment dans ces gouvernorats qui souffrent d’un taux de chômage exceptionnellement élevé, notamment chez les jeunes.

Comme l’a justement indiqué, Faiza Kallel, directrice générale de l’emploi au sein du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi (MFPE) : « le choix des régions ciblées par le PERR s’appuie, d’une part, sur le taux de chômage élevé des deux régions Kébili (25%) et Tozeur (20%) et, d’autre part, sur la disparité dans le taux de chômage enregistrée entre le centre de la région et ses localités environnantes dans les régions de Kairouan et Mahdia ».

Le PERR veillera ainsi à renforcer une coopération étroite entre les acteurs concernés par la thématique de l’emploi, à savoir : les partenaires d’appui, les partenaires sociaux régionaux, le secteur privé et la société civile en offrant des opportunités aux jeunes des régions rurales et en les dotant des qualifications pouvant faciliter leur employabilité.

Pour atteindre ses objectifs, le PERR s’appuiera sur l’expérience acquise et sur les réseaux des projets pilotes du programme «Fonds pour la Formation et la Promotion l’Emploi des Jeunes en Tunisie » en capitalisant sur ses succès sur la base des leçons tirées et des bonnes pratiques internationales.

Le responsable à la GIZ a par ailleurs indiqué que le PERR a pour objectif de renforcer la synergie entre acteurs publics, privés et société civile dans les régions d’intervention afin de créer des opportunités d’emploi adaptées aux spécificités des régions. « Les métiers concernés par le projet sont les métiers liés aux services agricoles et agroalimentaires, les métiers nécessitant une formation professionnelle et techniques, les métiers du commerce équitable et de l’éco-tourisme ainsi que les métiers dans l’économie verte » a-t-il conclu.

Quant aux résultats espérés par la mise en œuvre du PERR, Sami Saya, responsable du projet, a énuméré les moyens mis en œuvre à ces fins, à savoir que : « des mesures collaboratives ont été planifiées par les structures d’appui, les partenaires sociaux, le secteur privé et la société civile en vue de constituer les plateformes régionales de dialogue entre-elles, de préparer et animer les plateformes de dialogue sur l’emploi autour des spécificités des localités à sélectionner et des spécificités de l’appui du PERR et d’identifier les secteurs ».

Enfin, des formations, avec des perspectives attrayantes pour les jeunes tunisiennes et tunisiens dans des professions de secteurs à forts potentiels d’emploi et d’entrepreneuriat, seront également organisées afin de promouvoir le tissu économique des régions d’intervention du projet PERR.

En outre, des prestations de qualification et des services à l’emploi seront mis en place à l’attention des demandeurs d’emploi, lesquelles seront reproduites sur la base d’approches novatrices dans des zones rurales choisies.