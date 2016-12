Renault Artes présente les nouveautés Renault 2017

ARTES concessionnaire de la marque Renault a dévoilé, en avant-première, les nouveaux modèles de voitures prévus pour 2017, hier 21 décembre, lors d’une cérémonie tenue au siège de la maison Renault, à Tunis. Adel Ayed, directeur général de Renault Artes, a pris soin de nous présenter les spécificités des trois nouveaux modèles.

Trois grandes nouveautés pour 2017

Il s’agit de Talisman, Megane et Kadjar. Adel Ayed a déclaré à ce propos :« Nous sommes très heureux de présenter Renault Talisman qui marque le retour de Renault dans le segment haut de gamme, après une très longue absence ». Et de rappeler que Renault a une longue tradition dans le haut de gamme surtout auprès de tous les président de la République française qui ont tous roulé en Renault. Il s’agit d’un retour par la grande porte, d’après notre interlocuteur.

« C’est un véhicule qui n’a rien à envier aux véhicules Premium. Le modèle présenté est un modèle doté d’ une spécificité propre à Renault, à savoir les roues arrière directrices qui peuvent faciliter certaines manœuvres », déclare-t-il fièrement. Ces roues peuvent tourner entre un angle de 0 et 7 degrés tout en gardant une stabilité de trajectoire, facilitant ainsi les manœuvres de stationnement », précise-t-il.

Par ailleurs, la Megane Sudan n’a pas été présentée au Salon mondial de l’automobile à Paris. Renault a préféré la garder pour 2017 pour la présenter au public. « C’est une voiture conçue pour répondre aux besoins des familles, avec un design abouti et qui a exactement les mêmes caractéristiques que la Mégane normale », nous dit-il.

Le troisième modèle présenté lors de cette soirée n’est autre que Renault Kadjar, qui marque l’entrée de Renault dans la marque SUV. Elle est équipée d’une boîte automatique, qui est de loin préférée par les clients tunisiens, à la boîte manuelle en dotation dans le modèle précédent, d’après Adel Ayed.

2016 est l’année de la réalisation des objectifs

A la question relative aux réalisations de Renault en 2016, le premier responsable d’ARTES a répondu : « Nous avions des objectifs très ambitieux pour 2016. L’année 2015 était déjà très bonne et nous avons réussi à conforter ce dynamisme en 2016 au point que nous avons battu nos records de vente et les résultats seront publiés prochainement »

Répondant à une question relative à la voiture électrique, Adel Ayed a fait savoir que la réglementation fait défaut. Renault travaille avec les pouvoirs publics pour mettre au point les autorisations réglementaires et la préparation du terrain pour ce genre de véhicule. « Au Maroc, les autorités offrent 6 mille euros à tout citoyens qui achète une voiture électrique et 50% du prix de la borne de recharge à domicile », informe-t-il et de rappeler que les autorités tunisiennes sont réceptives mais c’est une question de temps pour lui.

Quid de la voiture populaire ?

Adel Ayed a affirmé que Renault a eu un certain retard par rapport aux voitures populaires. « La commercialisation de la Clio 4CV commencera cette semaine. Prix de vente : 25 mille dinars. Cette voiture populaire est équipée de toutes les options d’une Clio normale à l’exception de l écran de navigation : vitres électriques, régulateur de vitesse, aide au freinage urgent.