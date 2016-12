Peut-on espérer une mondialisation plus humanisée ?

On assiste de nos jours à une nouvelle reconfiguration du monde. Les événements ayant secoué le monde comme les attentats terroristes ont complètement changé le cours de l’histoire.

Pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd’hui, il va falloir se rappeler de l’histoire, préconise Mehdi Taje, expert en géopolitique à l’Institut des études stratégiques (l’ITES). D’après lui, la rhétorique amalgamant islam et terrorisme vise avant tout à légitimer les interventions militaires et le déploiement de forces militaires occidentales par souci de décourager les velléités hégémoniques de la Russie ainsi que de la Chine.

Il faut se rappeler qu’à cette époque, les premières victimes du terrorisme étaient les populations musulmanes. De ce fait, les manœuvres d’envergure géopolitiques « ont favorisé l’endoctrinement et l’utilisation de l’ensemble des exécutants ». L’illustration qu’ a donnée M. Taje comme exemple de l’ingérence secrète des Etats Unis en Afghanistan était sous le commandement de Zbigniew Brzezinski, le conseiller du président Carter pour les affaires de sécurité qui a publié un livre “Le grand échiquier” en 1997, où il expliquait que l’Ukraine était l’Etat pivot pour Brzezinski, et qu’il fallait lui donner son indépendance. Et ce même monsieur conseille Obama, apprend-on.

M.Taje souligne: « Ce qui se passe aujourd’hui, n’est pas dû au hasard ». Il poursuit: « Un an plus tard, dans une déclaration au Nouvel Obs, il reconnaît l’implication des services américains sur sa demande en Afghanistan pour entraîner la chute de l’empire soviétique ». Selon M Taje, ce qu’on a appelé les Talibans, Al Qaïda au début des années 1980 et 1990 quand ils luttaient contre l’Union soviétique, ils avaient la qualification de combattants de la liberté. Et c’est Brzezinski lui-même qui a reconnu que les services secrets américains ont armé ces combattants contre l’Armée rouge pour « faire vivre, selon ses termes, à l’Union Soviétique son Vietnam ». Ces combattants ont été armés huit mois avant l’intervention soviétique pour tendre un piège à l’Union Soviétique sauf que la vague des islamistes qui a suivi en a profité pour « métastaser » dans le monde entier ».

A la question qu’adviendra-t-il si le rapprochement se fera effectivement entre les Etats-Unis de Trump et la Russie de Vladimir Poutine ? M. Taje rétorque : » Attendons voir ».

En d’autres termes, voir le monde tel qu’il est, c’est aussi voir le poids de la géopolitique qui paraît fondamentale, à savoir le futur équilibre des puissances mondiales en présence. Une mondialisation sauvage a cours depuis cette dernière décennie. Peut-on espérer une mondialisation plus humanisée ? Il va falloir attendre …