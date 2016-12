La Chambre de commerce et d’industrie de Tunis a tenu une conférence de presse, aujourd’hui, 1er décembre, pour exposer les détails relatifs à la 6e édition de MedFranchise qui se déroulera les 7 et 8 décembre. Mounir Mouakhar , président de la Chambre, a pris soin de présenter les détails du salon.

En effet Mounir Mouakher a indiqué qu’il s’agit de la sixième édition et que chaque édition dispose de sa propre spécificité et son propre slogan.

« Ton propre patron est toi », tel est le slogan de l’édition actuelle qui se déroulera les 6 et 7 décembre. Le président de la Chambre a considéré que la franchise peut être un moyen de lutte contre le chômage et un tremplin pour les jeunes pour la création d’entreprises.

D’ailleurs, il est prévu que le salon accueillera 2500 personnes.et des exposants venant de France, Maroc, Espagne et États-Unis d’ Amérique.

Le président a fait savoir que dans le cadre du programme de renforcement des capacités des chambres de commerce tunisiennes, CBACAP, la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis a lancé un projet pilote d’accompagnement de 5 Franchiseurs tunisiens à l’international.

Le projet en question a démarré en mai 2016 sera suivi et accompagné par la CCITUNIS en matière d’accompagnement des franchiseurs tunisiens à partir du mois de mars 2017.

Précisant les caractéristiques du programme, le président de la Chambre a affirmé que le programme vise à faire un diagnostic et établir une stratégie d’export afin de prospecter les nouveaux marchés et se positionner à l’international avec un label tunisien, créer une activité d’accompagnement des franchiseurs tunisiens pour un développement à l’international, créer une activité d’appui aux entreprises pour favoriser les contacts de partenariat, nouer des contacts et signer des contrats avec des franchisés.

Revenant sur le programme des deux jours, Mounir Mouakher a indiqué que le salon connaîtra la présence d’un juriste spécialisé en franchise afin de donner un éclairage sur le volet juridique de la franchise et expliquer les fondamentaux de la franchise pour les entrepreneurs. Des success stories seront exposées à l’auditoire.

L’ouverture officielle sera assurée par le ministre de l’Industrie et du Commerce le 7 décembre.