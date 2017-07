Nouvelle Ecole de Tunis de traduction : Un concours d’accès en août prochain

Le directeur de l’Ecole de Tunis de Traduction Khaled Oueghlani a affirmé à leconomistemaghrebin.com que les cours démarreront le 1er septembre prochain après avoir passé un concours d’accès au mois d’août.

Le projet en question est issu d’un partenariat entre l’Université de Tunis I et l’Université de Paris III. De même l’Ecole de Tunis pour la traduction, placée sous la tutelle du ministère de la Culture, a réalisé un partenariat avec L’École Supérieure d’Interprétariat et de Traduction (ESIT) de Paris et ce pour garantir la qualité des cours et de la formation.

Notre interlocuteur a indiqué que pour accéder à l’école, il faut que le candidat soit titulaire d’une licence et qu’il réussisse le concours qui se tiendra au mois août. Il a affirmé que l’objectif principal de l’école est de former des traducteurs et des interprètes d’excellent niveau surtout « qu’il existe un manque considérable de traducteur et d’interprète de et vers la langue arabe et les compétences d’alors dans ce domaine vont partir à la retraite dans quelques années » précise-t-il.

La durée des études est de trois ans et seront articulées comme suit : la première année sera consacrée à la langue arabe, la deuxième année sera consacrée à la langue française et la troisième année sera consacrée à une troisième langue que l’étudiant choisira.

Interrogé sur la capacité d’accueil de l’école, notre interlocuteur a indiqué que cela dépendra du nombre des candidats admis suite au concours « qui nécessite un certain niveau en langue et en traduction pour le réussir ».

Les diplômés de l’école ne seront pas au chômage vu qu’il existe une forte demande en interprètes simultanés ou de conférence.

Cependant, les cours ne seront pas gratuits, indique-t-il. Pour la première et la deuxième année les frais ont été fixés à 6 mille dinars et pour la troisième année, à 8 mille dinars : « Ces prix sont étudiés et sont dictés par la présence de partenaires étrangers qui seront garants de la bonne qualité des études », conclut-il