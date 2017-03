Management touristique et hôtelier : La FTAV ouvre ses portes aux étudiants de l’ESC de Tunis

La Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) a signé le 7 avril 2016 une convention de coopération avec l’Ecole Supérieure de Commerce de Tunis.

La convention a été signée entre Mohamed Ali Toumi, président de la FTAV, et le professeur Maher Gassab, directeur de l’Ecole Supérieure de Commerce de Tunis. Elle a pour but de rapprocher le secteur professionnel du tourisme et celui de l’enseignement-recherche. Les deux parties ont notamment convenu de se concerter sur le contenu pédagogique et sur le plan d’études du mastère professionnel Management touristique et hôtelier.

La FTAV accordera par ailleurs aux étudiants et aux enseignants de ce mastère la possibilité d’assister à titre d’observateurs aux réunions de son conseil d’administration, aux assemblées générales et à ses différentes réunions. Ceci en vue d’une meilleure employabilité des formés et une meilleure réponse aux besoins du secteur.