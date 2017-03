Sofrecom Tunisie : création de 200 nouveaux emplois d’ici 2017

Sofrecom, filiale du Groupe Orange, a fêté aujourd’hui à Tunis ses 50 ans. Le coup d’envoi des festivités a été donné cet après-midi pour marquer l’importance de la destination Tunisie pour le Groupe Orange.



Forte aujourd’hui de 300 collaborateurs, majoritairement des ingénieurs spécialisés en informatique et télécom, Sofrecom compte créer 200 emplois supplémentaires d’ici 2017.

« L’implication de nos ingénieurs est notre atout et notre point fort. Nous sommes parfaitement engagés dans le programme Smart Tunisia. Notre objectif sera largement dépassé », a affirmé Siwar Farhat, directrice générale de Sofrecom Tunisie, qui a déjà dépassé ses engagements de création d’emplois et a notamment été la première entreprise étrangère à avoir signé en avril 2015 la convention Smart Tunisia, témoignant ainsi de son engagement pour le pays et pour la création d’emplois qualifiés destinés aux jeunes issus des universités tunisiennes.

« La Tunisie dispose des compétences nécessaires pour la satisfaction de nos clients. Il existe aussi une forte implication des hommes et des femmes déjà recrutés dans les objectifs de Sofrecom« , a affirmé Jacques Moulin, DG du Groupe Sofrecom, ajoutant : « Nous allons continuer à développer des emplois en Tunisie et nous serons 500 personnes d’ici fin 2017« .

Invité à cette occasion, François Gouyette, ambassadeur de France en Tunisie, a souligné que les perspectives dans les TIC continueront à attirer des entreprises. « Sofrecom est une belle illustration des bonnes relations entre la Tunisie et la France. Cela prouve que la Tunisie est une destination gagnate », a-t-il dit.

Pour Zied Laadhari, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Sofrecom a réussi le pari sur la destination Tunisie, dans le secteur des TIC et des compétences tunisiennes malgré toutes les difficultés.

« Nous célébrons aujourd’hui un triple partenariat gagnant : le partenariat tuniso-français, le partenariat public-privé et le partenariat public -public« , s’est félicité Noomane Fehri, ministre des Technologies de la Communication » et de l’Économie Numérique.

L’événement s’est focalisé également sur les enjeux de l’offshore et de la digitalisation.