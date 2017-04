Tunisie-OIT : le chômage des ingénieurs varie de 10 à 40%

Le chômage des ingénieurs est un phénomène qui prend de l’ampleur et toutes les statistiques l’affirment. A titre d’exemple, le taux de chômage pour les ingénieurs agronomes a atteint 40% d’après l’Ordre des ingénieurs (OIT).

La période 2011-2016 a vu l’éclosion de 33 écoles d’ingénieurs publiques et 28 privées, ce qui a étoffé le contingent des ingénieurs diplômés passant de 4292 à 8500, selon les estimations de l’OIT.

Pour rappel, en janvier 2015, les étudiants de l’INSAT ont revendiqué la création d’une Instance supérieure des études d’ingénierie, la révision du cahier des charges concernant la création d’écoles d’ingénieurs privées, la concordance entre le nombre d’élèves orientés vers les écoles préparatoires après le Bac et le nombre de places disponibles au concours national , l’annulation de l’accord conclu entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information ainsi que celui de la Formation professionnelle et de l’Emploi concernant l’ouverture de passages entre la formation professionnelle et les écoles d’ingénieurs et la garantie du droit de l’ingénieur à une indemnité de stage supérieure au SMIG.

L’année 2015 était une année marquée par plusieurs grèves au niveau des écoles d’ingénieurs. Toutes ces revendications ont bénéficié de l’appui de l’UGTT.