COP21: la Tour Eiffel illuminée par une artiste belgo-tunisienne

Plusieurs rencontres autour du thème des changements climatiques et du développement auront lieu à Tunis du 5 au 7 novembre prochains, en perspective de la COP21 organisée en cette fin d’année à Paris.

Cet événement, organisé par le ministère tunisien de l’Environnement et du Développement durable et l’Agence française du Développement ( AFD ), en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le Développement ( PNUD ), illustre la volonté politique tunisienne d’agir en matière de lutte contre les changements climatiques.

La Tunisie est particulièrement vulnérable aux effets des changements climatiques. Elle est notamment exposée à une aridité importante, susceptible de s’accentuer durant les prochaines années sous l’effet des dérèglements climatiques.

Notons qu’en France, et pour fêter la COP21, l’artiste belgo-tunisienne Naziha Mestaoui, formée en architecture, travaille depuis trois ans sur l’œuvre « One Heart On Tree » qui va voir le jour du 28 novembre au 3 décembre, se projetant sur la structure de la Tour Eiffel.