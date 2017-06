Amira El Wafi : « Mon frère n’a pas commis de crime, il est victime du buzz et de conspiration ! »

Invitée sur le plateau de l’émission 7/24 diffusée jeudi 23 avril 2015 sur Al Hiwar Ettounsi, Amira El Wafi est revenue sur l’affaire de son frère Samir, qui, actuellement, est aux prises avec les remous de l’affaire Hamdi Touil.

Hier, mercredi 22 avril 2015, le Tribunal de première instance de Tunis s’est déclaré incompétent quant à l’affaire de l’animateur de l’émission « Pour celui qui ose seulement », Samir El Wafi. Et a décidé de s’en dessaisir et de déférer le prévenu devant la Cour criminelle. Il ne s’agit plus d’un délit de presse, mais d’un crime d’escroquerie et de trafic. Et un deuxième mandat de dépôt a été émis à l’encontre du célèbre et controversé journaliste : il est en effet soupçonné d’avoir tenté d’extorquer de l’argent à Hamadi Touil, un homme d’affaires lié à l’ancien régime et réfugié en France, pour le blanchir, en lui promettant d’intervenir auprès de hauts fonctionnaires et hommes politiques.

«Je n’ai jamais eu l’intention de réaliser une interview sans précédent et remplir en même temps mes poches», s’est défendu Samir El Wafi avec la plus extrême vigueur devant la cour.

Mais aujourd’hui, le chasseur de scoops se retrouve empêtré dans une affaire criminelle et qu’il ne lui reste plus qu’ à défendre sa thèse prétendant viser l’exclusivité journalistique en interviewant Hamdi Touil et à prouver de façon incontestable son innocence quant à son inculpation de chantage, d’extorsion et de racket.

Sur le plateau de l’émission 7/24 diffusée jeudi 23 avril sur Al Hiwar Ettounsi, Amira El Wafi a clamé haut et fort l’innocence de son frère Samir qui, dit-elle, est victime de sa propre réussite : « Mon frère aime beaucoup son travail. Il se donne entièrement pour toucher et étendre son audimat, et il a réussi. Aujourd’hui, il en paie le tribut le plus lourd. » Et de poursuivre : « Mon frère n’a pas commis de crime, mais il est victime du buzz et de conspiration ! »

Interrogée sur l’état d’âme et la détresse psychologique de Samir El Wafi, Amira assure que son frère affiche un moral au beau fixe : « Il affronte cette épreuve avec beaucoup de courage, convaincu qu’il est de son innocence et de son intégrité qu’il saura prouver », a-t-elle conclu.