Tunis – Stupéfiants : appel à la suspension de la loi 52

Lors d’une conférence de presse tenue dimanche le 1er mars à Tunis, l’association Forza Tounes, représentée par son président Souheil Bayoudh, a appelé à la suspension de la loi n°92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants, en attendant les résultats d’un congrès national qui devrait être organisé sur ce sujet.

Les chiffres dévoilés par une étude menée par l’association et présentés hier sont bel et bien interpellant : 30% des consommateurs de cannabis sont des femmes, le taux des récidivistes qui retournent en prison à cause de la consommation du cannabis avoisine les 54%, le taux des consommateurs qui n’ont jamais eu de traitement contre l’addiction avoisine 94,6% et le taux des personnes qui ont commencé la consommation du cannabis à partir de l’âge de l’adolescence avoisine les 86,8%.

L’étude a estimé que parmi les 24.000 détenus en Tunisie, il en existe 8000 dont l’accusation repose sur la consommation de cannabis, soit le tiers des détenus tunisiens. L’association a proposé la tenue d’un congrès national sur la loi 52 avec la participation de tous les intervenants et l’ouverture de centres de désintoxication pour ceux qui veulent suivre une cure de désintoxication.

Notons que la loi 52 condamne les consommateurs de stupéfiants à un an d’emprisonnement assortis d’une amende de 1500 dinars. Forza Tounes demande la levée pure et simple de cette sanction pour les cas de première consommation et le maintient de la peine en cas de récidive.