La Tunisie dans le Top 10 des pays les plus riches d’Afrique

La Tunisie se retrouve en dernière position du Top 10 des pays les plus riches en Afrique, au terme de l’année 2014, avec un PIB de 49.122 milliards de dollars, après la Libye (49.341 milliards de dollars), selon la liste dévoilée par le Fonds Monétaire International ( FMI ).

L’Algérie et le Maroc sont classés respectivement aux 4e et 5e rangs avec un PIB de 227.802 milliards de dollars et de 112.552 milliards de dollars.

Top 10