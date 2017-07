Tunisie – Secteur du plâtre : Knauf offre de nouveaux postes d’emploi

Le secteur du plâtre représente un véritable potentiel pour le marché de l’emploi en Tunisie. A cet égard, la société allemande Knauf, implantée en Tunisie depuis 2004, ouvrira en septembre prochain à Meknassi, en collaboration avec le Fonds pour l’Emploi de la GIZ, un centre de formation intégré, moderne et innovant, permettant aux jeunes demandeurs d’emploi de démarrer une carrière professionnelle en la matière.

Afin de promouvoir ce nouveau centre, une caravane nationale a été mise en place pour faire le tour de la Tunisie. Elle a déjà fait une halte, le 10 mai dernier, à Khaznadar et le 11 juin à Meknassi, siège de la société. Après ces deux haltes, plus de 75 jeunes Tunisiens ont manifesté leur intérêt pour le nouveau centre de formation et ont déposé leurs demandes d’inscription.

Knauf Tunisie en bref

Depuis de nombreuses années, le groupe allemand Knauf a décidé de passer à la vitesse supérieure, avec en 2004, le rachat de la plâtrière de Meknassi. Présent sur le marché tunisien, il est devenu l’acteur incontournable des marchés de la construction, dont il a toujours su anticiper les besoins.

Au service de la qualité de vie de l’utilisateur final, Knauf s’impose comme le partenaire privilégié des métiers de la construction, l’interlocuteur unique à tous les stades de la conception et de la réalisation.

Confort, économie d’énergie, rapidité d’exécution, qualité de finition, atmosphère agréable, large gamme technique et esthétique… tels sont les critères pour lesquels Knauf, professionnel du bâtiment, œuvre sans arrêt