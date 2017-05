Ryanair, la compagnie low cost, a décidé de boycotter le Maroc, en procédant à la suppression d’une trentaine de lignes entre le Maroc et l’Europe, après que le gouvernement marocain a imposé une nouvelle taxe sur les compagnies aériennes. L’impact sur le secteur du tourisme au Maroc est désastreux.

Le Maroc avait annoncé le mois dernier l’instauration d’une nouvelle taxe sur les vols internationaux au départ des aéroports du Royaume. Cette taxe est de neuf euros pour les voyageurs en classe économique et de 30 euros pour ceux de la première classe ou la classe affaire. Or, face à cette taxe, les compagnies aériennes n’ont de choix que de la répercuter sur le prix du billet ou sur leurs marges. Pour l’opérateur irlandais, Ryanair, ni l’une, ni l’autre ne sont acceptables, d’où la mesure brutale de supprimer les liaisons aériennes entre le Maroc et l’Europe.

Le hic c’est que Ryanair semble ne pas être la seule à avoir violemment réagi à cette taxe aérienne, puisqu’une autre compagnie aérienne low cost, Easy Jet, pourrait également ne plus desservir le Maroc.

Avec la suppression de 30 lignes par Ryanair, le trafic aérien et notamment le secteur touristique auront du plomb dans l’aile. Reste à savoir maintenant si Ryanair mettra effectivement à exécution cette décision. S’agit-il d’une menace voilée de la part de compagnie, afin de faire reculer les autorités marocaines ?