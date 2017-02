L’Arabie Saoudite offre 60 bourses d’études universitaires

Dans un communiqué, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe tous les étudiants qui souhaiteraient faire des études en Arabie Saoudite, que le ministère de l’Enseignement supérieur saoudien a décidé, dans son plan général pour l’année académique 2013-2014, d’offrir 60 bourses d’études universitaires au profit des étudiants tunisiens dans toutes les disciplines, sauf les spécialités médicales.

Pour les étudiants qui souhaitent s’inscrire, ils peuvent envoyer une demande à l’université souhaitée par l’intermédiaire de son site web ou à travers l’attaché culturel de l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite en Tunisie, en joignant une copie des certificats d’études et une copie du passeport.

Pour plus de détails et pour voir les conditions de candidature et la liste des sites d’universités saoudiennes, les intéressés peuvent visiter le site web du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique www.mes.tn.